В законопроекте о защите россиян упомянуты кредитные каникулы

Проект закона, внесённый правительством в Госдуму и касающийся защиты россиян в условиях западных санкций, предусматривает возможность кредитных каникул. Согласно документу они могут вводиться до 30 сентября этого года.

"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул", — говорится в документе, который опубликован в думской электронной базе.

Уточняется, что срок каникул предлагается ограничить сентябрём 2022 года включительно, но с возможностью продления его правительством.

Этот законопроект определяет механизмы поддержки экономического сектора. Речь в том числе идёт об упрощении выдачи лицензий и разрешений.