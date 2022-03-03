НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 00:47

Психиатр Качалов рассказал, как справиться с тревожностью при негативе в новостях

Например, нужно больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих размышлениях об одном и том же.

Если поток информации негативно сказывается на здоровье, нужно не медлить и обращаться за психиатрической или психологической помощью, возможно, выпишут антидепрессанты. Об этом на фоне роста сезонных колебаний психики рассказал психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества Павел Качалов.

"Желательно вместе с этим пройти курс психотерапии. Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения. Мы знаем, что весной психическое здоровье людей оставляет желать лучшего, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно стоит обратиться за помощью", — рассказал Качалов в интервью радио Sputnik.

Важно также по возможности соблюдать информационную гигиену и периодически отвлекаться от новостей, например больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же, отметил Качалов.

Психотерапевт Жаденова назвала неочевидные причины патологической тревожности

Психотерапевт Жаденова назвала неочевидные причины патологической тревожности

Ранее Лайф писал, что психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности. Они отмечают, что в ситуации, когда мы не можем никак повлиять на происходящее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов.

Обложка © Pexels

Арина Родионова
  • Новости
  • психиатры
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1