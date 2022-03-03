Психиатр Качалов рассказал, как справиться с тревожностью при негативе в новостях
Например, нужно больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих размышлениях об одном и том же.
Если поток информации негативно сказывается на здоровье, нужно не медлить и обращаться за психиатрической или психологической помощью, возможно, выпишут антидепрессанты. Об этом на фоне роста сезонных колебаний психики рассказал психиатр-психоаналитик, член Парижского психоаналитического общества Павел Качалов.
"Желательно вместе с этим пройти курс психотерапии. Это особенно актуально ввиду сезонного ухудшения. Мы знаем, что весной психическое здоровье людей оставляет желать лучшего, особенно в плане депрессии. На фоне последних событий людям, чувствительным к сезонным депрессиям, точно стоит обратиться за помощью", — рассказал Качалов в интервью радио Sputnik.
Важно также по возможности соблюдать информационную гигиену и периодически отвлекаться от новостей, например больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих круговых размышлениях об одном и том же, отметил Качалов.
Ранее Лайф писал, что психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности. Они отмечают, что в ситуации, когда мы не можем никак повлиять на происходящее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов.
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