Замгоссекретаря Шерман назвала смехотворными требования России по НАТО
Представитель Госдепа отметила, что, если вернуть альянс к состоянию 1997 года, его должны были бы покинуть очень многие члены.
Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Фото © ТАСС / ЕРА
Соединённые Штаты отвергают требования России в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины, а также считают их смехотворными. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.
"Считаю, что он предоставил России "съезд" в связи с её смехотворными требованиями возвращения НАТО к 1997 году, так что текущие члены [альянса] должны были бы покинуть [его ряды]", — сказала Шерман, комментируя переданный ранее Вашингтоном Москве ответ на её предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантике.
По её мнению, США попросту не могли согласиться с такими условиями Кремля, в том числе и по вопросу о вероятности вступления Украины в альянс.
Как рассказывал Лайф, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения — и военное вмешательство альянса может стать ошибкой. К слову, подобное заявление также сделал генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в котором он отверг вероятность отправки войск и авиации НАТО на Украину.