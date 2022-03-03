Замгоссекретаря Шерман назвала смехотворными требования России по НАТО

Соединённые Штаты отвергают требования России в сфере безопасности, касающиеся НАТО и Украины, а также считают их смехотворными. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

"Считаю, что он предоставил России "съезд" в связи с её смехотворными требованиями возвращения НАТО к 1997 году, так что текущие члены [альянса] должны были бы покинуть [его ряды]", — сказала Шерман, комментируя переданный ранее Вашингтоном Москве ответ на её предложения по обеспечению безопасности в Евроатлантике.

По её мнению, США попросту не могли согласиться с такими условиями Кремля, в том числе и по вопросу о вероятности вступления Украины в альянс.