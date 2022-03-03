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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 23:58
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Глава Пентагона: Введение бесполётной зоны над Украиной грозило бы войной с РФ

Он также высказался по вопросу о риске задействования ядерного оружия. Министр считает, что "этого надо избегать любыми способами".

Если бы Соединённые Штаты попытались ввести над Украиной бесполётную зону, это бы грозило началом войны с Россией. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин в интервью телекомпании NBC. Он подчеркнул, что президент Штатов Джо Байден "ясно дал понять": США не будут воевать с Россией на Украине.

"Поддержание бесполётной зоны в случае её введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолётами. Это грозило бы для нас войной с Россией", — сказал Остин.

Он также высказался по вопросу о риске задействования ядерного оружия. Глава Пентагона считает, что "этого надо избегать любыми способами", сами заявления о такой возможности "создают условия для сильнейших просчётов".

"Мы этого не хотели бы видеть. Наша позиция в этом вопросе меня полностью устраивает, и я уверен, что мы можем защитить не только себя, но и своих партнёров", — сказал Ллойд Остин.

Пентагон отменил запланированные испытания баллистической ракеты
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Как сообщал Лайф ранее, Пентагон решил перебросить на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35. Также Соединённые Штаты передислоцируют часть войск: из Италии в страны Балтии отправится до 800 военнослужащих.

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Обложка © Twitter / DeptofDefense

Андрей Григорьев
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