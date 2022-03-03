Масштабная утечка опасного химиката произошла на заводе в Мексике
Инцидент произошёл из-за аварии на трубопроводе для прокачки серной кислоты. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Последствия утечки химиката на заводе компании Industrias Peñoles в Мексике. Видео © Twitter / Anonymous Laguna
Утечка серного ангидрида произошла на металлургическом заводе в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Очевидцы делятся видеозаписями инцидента в социальных сетях, на которых видно, что над предприятием поднимается огромный столб белого дыма.
Как сообщила на своём сайте газета "Миленио", инцидент произошёл из-за аварии на трубопроводе для серной кислоты. Сведений о пострадавших не поступало.
Уточняется, что специалистам удалось взять ситуацию под контроль. Представители компании приступили к расследованию обстоятельств.
Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека пострадали из-за выброса газа на скважине под Сургутом. Все они были доставлены в больницу города Лянтор с ожогами.
Обложка © Twitter / Anonymous Laguna