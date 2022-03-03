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3 марта, 01:04

Масштабная утечка опасного химиката произошла на заводе в Мексике

Инцидент произошёл из-за аварии на трубопроводе для прокачки серной кислоты. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Последствия утечки химиката на заводе компании Industrias Peñoles в Мексике. Видео © Twitter / Anonymous Laguna

Утечка серного ангидрида произошла на металлургическом заводе в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Очевидцы делятся видеозаписями инцидента в социальных сетях, на которых видно, что над предприятием поднимается огромный столб белого дыма.

Как сообщила на своём сайте газета "Миленио", инцидент произошёл из-за аварии на трубопроводе для серной кислоты. Сведений о пострадавших не поступало.

Уточняется, что специалистам удалось взять ситуацию под контроль. Представители компании приступили к расследованию обстоятельств.

На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

На заводе в Тольятти произошла утечка серной кислоты

Ранее Лайф рассказывал, что четыре человека пострадали из-за выброса газа на скважине под Сургутом. Все они были доставлены в больницу города Лянтор с ожогами.

Обложка © Twitter / Anonymous Laguna

Артем Порвин

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