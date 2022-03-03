Масштабная утечка опасного химиката произошла на заводе в Мексике

Последствия утечки химиката на заводе компании Industrias Peñoles в Мексике. Видео © Twitter / Anonymous Laguna

Утечка серного ангидрида произошла на металлургическом заводе в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики. Очевидцы делятся видеозаписями инцидента в социальных сетях, на которых видно, что над предприятием поднимается огромный столб белого дыма.

Как сообщила на своём сайте газета "Миленио", инцидент произошёл из-за аварии на трубопроводе для серной кислоты. Сведений о пострадавших не поступало.

Уточняется, что специалистам удалось взять ситуацию под контроль. Представители компании приступили к расследованию обстоятельств.