Кабмин предложил учитывать курс валют в вопросе о предельных ценах на лекарства
Речь идёт о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. Их стоимость устанавливается Правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев".
Включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) предложил кабинет министров РФ. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещён в думской электронной базе.
Особенности госрегулирования предельных цен на препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, устанавливаются Правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев". Речь идёт, в частности, об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской помощи. Законопроект предлагает дополнить статью критерием об "изменении курса иностранной валюты".
Как сообщал Лайф ранее, ЦБ разъяснил, что россияне по-прежнему смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте. В соответствии с указом президента Владимира Путина резидентам не запрещено осуществлять такие платежи в пользу нерезидентов, отметил регулятор.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые российские банки от SWIFT. Кроме того, санкционные банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard. Евросоюз среди прочего запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. В ответ на санкции президент России Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по ситуации на Украине.
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