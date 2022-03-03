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3 марта, 01:35

Кабмин предложил учитывать курс валют в вопросе о предельных ценах на лекарства

Речь идёт о жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратах. Их стоимость устанавливается Правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев".

Включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) предложил кабинет министров РФ. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещён в думской электронной базе.

Особенности госрегулирования предельных цен на препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, устанавливаются Правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев". Речь идёт, в частности, об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской помощи. Законопроект предлагает дополнить статью критерием об "изменении курса иностранной валюты".

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Как сообщал Лайф ранее, ЦБ разъяснил, что россияне по-прежнему смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте. В соответствии с указом президента Владимира Путина резидентам не запрещено осуществлять такие платежи в пользу нерезидентов, отметил регулятор.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые российские банки от SWIFT. Кроме того, санкционные банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard. Евросоюз среди прочего запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро. В ответ на санкции президент России Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по ситуации на Украине.

Обложка © Pixabay

Арина Родионова

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