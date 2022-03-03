Кабмин предложил учитывать курс валют в вопросе о предельных ценах на лекарства

Включить изменение курса валют в критерии при установке предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) предложил кабинет министров РФ. Об этом говорится в законопроекте о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который размещён в думской электронной базе.

Особенности госрегулирования предельных цен на препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, устанавливаются Правительством РФ "в зависимости от экономических и социальных критериев". Речь идёт, в частности, об изменении условий, порядка и стоимости производства лекарственных препаратов, использовании новых форм, методов и способов государственного регулирования цен на лекарственные препараты, в том числе на основе механизма референтного ценообразования, изменений порядка оказания медицинской помощи. Законопроект предлагает дополнить статью критерием об "изменении курса иностранной валюты".