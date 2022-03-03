Украинские силовики за сутки обстреляли четыре населённых пункта ЛНР
Ранения различной степени тяжести получили два 15-летних подростка. Они попали под огонь на автодороге Голубовское — Кировск.
Вооружённые силы Украины четыре раза за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Под огонь попали четыре населённых пункта, сообщают в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырём населённым пунктам республики. В результате обстрела на автомобильной дороге Голубовское — Кировск получили ранения различной степени тяжести двое 15-летних подростков", — уточнили в представительстве.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова