Япония решила заморозить активы четырёх российских банков
О каком именно имуществе идёт речь, не уточняется. Эти финансовые организации ранее попали в список тех, что будут отключены от SWIFT.
Правительство Японии приняло решение заморозить активы четырёх банков России, в том числе ВТБ. Об этом сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.
"Таким образом, в Японии будут заморожены активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT", — приводит слова министра газета "Никкэй".
Ранее в Японии объявили о замораживании активов банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
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