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3 марта, 01:53

Япония решила заморозить активы четырёх российских банков

О каком именно имуществе идёт речь, не уточняется. Эти финансовые организации ранее попали в список тех, что будут отключены от SWIFT.

Правительство Японии приняло решение заморозить активы четырёх банков России, в том числе ВТБ. Об этом сообщил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

"Таким образом, в Японии будут заморожены активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT", приводит слова министра газета "Никкэй".

Ранее в Японии объявили о замораживании активов банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

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Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели санкции, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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