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3 марта, 02:10

Трое мужчин и ребёнок погибли на Сахалине

Соседи говорят, что семья была приезжей. Дом, где произошла трагедия, они использовали в качестве дачи.

<p>Место гибели троих мужчин и ребёнка на Сахалине. Фото © СУ СК РФ по Сахалинской области</p>

Место гибели троих мужчин и ребёнка на Сахалине. Фото © СУ СК РФ по Сахалинской области

В селе Охотском на Сахалине погибли трое мужчин и 11-летний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов по ул. Луговой в п. Охотское тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Astv.ru, местные жители рассказали, что погибшие были приезжими и использовали дом в качестве дачи. Семью неоднократно видели в магазине.

Как уточняют в СК РФ, телесных повреждений у погибших при первом осмотре не обнаружили. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом.

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Артем Порвин

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