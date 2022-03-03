Трое мужчин и ребёнок погибли на Сахалине
Соседи говорят, что семья была приезжей. Дом, где произошла трагедия, они использовали в качестве дачи.
Место гибели троих мужчин и ребёнка на Сахалине. Фото © СУ СК РФ по Сахалинской области
В селе Охотском на Сахалине погибли трое мужчин и 11-летний мальчик. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
"Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в одном из домов по ул. Луговой в п. Охотское тел троих мужчин и 11-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет Astv.ru, местные жители рассказали, что погибшие были приезжими и использовали дом в качестве дачи. Семью неоднократно видели в магазине.
Как уточняют в СК РФ, телесных повреждений у погибших при первом осмотре не обнаружили. По предварительным данным, они могли отравиться угарным газом.
Ранее Лайф писал, что четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани. Тогда трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.