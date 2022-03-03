В Южной Корее не нашли препятствий для поставки в Россию машин и гаджетов

Южная Корея может продолжать поставлять в Россию автомобили, смартфоны и бытовую технику своего производства. К такому заключению пришли в Министерстве торговли, промышленности и энергетики РК.

Как передаёт ТАСС, в ведомстве сообщили, что по теме экспорта в Россию провели консультации с Министерством торговли. Там разъяснили, что гаджеты, автомобили, стиральные машины и прочую бытовую технику в санкционный список не включали, потому что это всё предназначено для массового потребителя. Единственное условие: поставки не должны направлять вооружённым силам.

Кроме того, Сеулу удалось договориться о специальных мерах: США дали согласие на поставку южнокорейской продукции предприятиям этой страны, расположенным в России.