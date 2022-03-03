В Южной Корее не нашли препятствий для поставки в Россию машин и гаджетов
Власти этой страны провели консультации с американским Минторгом и узнали, что бытовые приборы продавать можно, только не военным.
Смартфоны Galaxy S22 Ultra. Фото © ТАСС / YONHAP
Южная Корея может продолжать поставлять в Россию автомобили, смартфоны и бытовую технику своего производства. К такому заключению пришли в Министерстве торговли, промышленности и энергетики РК.
Как передаёт ТАСС, в ведомстве сообщили, что по теме экспорта в Россию провели консультации с Министерством торговли. Там разъяснили, что гаджеты, автомобили, стиральные машины и прочую бытовую технику в санкционный список не включали, потому что это всё предназначено для массового потребителя. Единственное условие: поставки не должны направлять вооружённым силам.
Кроме того, Сеулу удалось договориться о специальных мерах: США дали согласие на поставку южнокорейской продукции предприятиям этой страны, расположенным в России.
Ранее стало известно, что Apple ограничила работу Apple Pay в России. Компания также подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ. После этого магазины техники Apple re:Store оказались закрыты утром 2 марта в Москве и Санкт-Петербурге.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.