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3 марта, 02:55

Нефть Brent впервые с 2013 года подорожала до $116 за баррель

Это происходит на фоне введения США и другими западными странами масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.

Стоимость фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала до уровня 116 долларов США за один баррель, что стало рекордом с августа 2013 года.

Согласно данным торгов, утром 3 марта нефть Brent выросла в цене на 3,37%, её стоимость с поставкой в мае достигала $116,74 за баррель. Это происходит на фоне введения Западом масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.

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Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Shutterstock

Андрей Григорьев

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