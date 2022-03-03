Нефть Brent впервые с 2013 года подорожала до $116 за баррель

Стоимость фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подорожала до уровня 116 долларов США за один баррель, что стало рекордом с августа 2013 года.

Согласно данным торгов, утром 3 марта нефть Brent выросла в цене на 3,37%, её стоимость с поставкой в мае достигала $116,74 за баррель. Это происходит на фоне введения Западом масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.