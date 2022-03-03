Команда "Формулы-1" "Хаас" может расстаться с Мазепиным

Немецкая команда "Хаас" может прекратить сотрудничество с российским пилотом "Формулы-1" Никитой Мазепиным, пишет журналист Серхио Родригес в своём твиттере.

Поводом для данного решения стала ситуация на Украине. По данным источника, Мазепина заменит американец Пьетро Фиттипальди, который примет участие в предсезонных тестах.

Мазепин не сможет выступить на этапе "Формулы-1" в Великобритании

Добавим, что Никита Мазепин дебютировал в "Формуле-1" в прошлом сезоне, однако за год не сумел набрать очков, заняв 21-е место в общем зачёте по итогам сезона.