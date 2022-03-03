Мединский: Второй раунд переговоров России и Украины может начаться в 15:00
Глава российской делегации также опроверг сообщения ряда СМИ о том, что встреча состоится в другом месте.
Информация о переносе переговоров РФ и Украины в другое место и на другой день не соответствует действительности, об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Переговоры состоятся <…> там же, где и были запланированы: на территории Брестской области Белоруссии", — цитирует его БелТА.
Ориентировочно, встреча стартует в 15:00. По его словам, киевские переговорщики обещали приехать пораньше, но, "видимо, не получается".
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Владимир Мединский. Фото © телеграм-канал BELTA