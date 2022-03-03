Мединский: Второй раунд переговоров России и Украины может начаться в 15:00

Глава российской делегации также опроверг сообщения ряда СМИ о том, что встреча состоится в другом месте.

Информация о переносе переговоров РФ и Украины в другое место и на другой день не соответствует действительности, об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Переговоры состоятся <…> там же, где и были запланированы: на территории Брестской области Белоруссии", — цитирует его БелТА.