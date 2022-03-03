Лавров: Разговор о возможности ядерной войны ведут НАТО и Украина

В МИД отметили, что Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации", а условия применения ядерного оружия строго описаны в военной доктрине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны. Об этом в интервью российским и иностранным СМИ в четверг заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия строго описаны в военной доктрине.

"У нас там нет никакой эскалации ради деэскалации, как это пытаются нам вменять западные аналитики. Но разговор про ядерную войну сейчас ведётся. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", — отметил министр.