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3 марта, 09:38

РПЛ перенесла матч чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой"

Игра пройдёт в понедельник, 7 марта, в Санкт-Петербурге.

Домашний матч петербургского "Зенита" против "Уфы" в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу перенесли с 6 на 7 марта. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"В связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге матч "Зенит" – "Уфа" перенесён с 6 на 7 марта", говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Начало встречи на "Газпром-арене" запланировано на 16:30 по московскому времени.

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"Зенит" с 41 очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. "Уфа", набрав 16 баллов, располагается на предпоследней, 15-й позиции.

Обложка © ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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