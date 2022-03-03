РПЛ перенесла матч чемпионата России между "Зенитом" и "Уфой"

Домашний матч петербургского "Зенита" против "Уфы" в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу перенесли с 6 на 7 марта. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

"В связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге матч "Зенит" – "Уфа" перенесён с 6 на 7 марта", — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Начало встречи на "Газпром-арене" запланировано на 16:30 по московскому времени.