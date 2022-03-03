Захарова: Люди гибнут, а делегация Украины подбирает для переговоров место покомфортнее
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Ранее в Белоруссии рассказали, что киевские переговорщики уже в Польше, но противятся тому, чтобы встреча с российской стороной проходила в Беловежской Пуще.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинскую делегацию за нежелание начать переговоры. Так, она прокомментировала сообщение белорусского политика Юрия Воскресенского о том, что киевские переговорщики уже в Польше, но противятся тому, чтобы встреча с российской стороной проходила в Беловежской Пуще.
"Люди гибнут, а представители "киевского режима" место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться", — написала она в телеграм-канале.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.