Захарова: Люди гибнут, а делегация Украины подбирает для переговоров место покомфортнее

Ранее в Белоруссии рассказали, что киевские переговорщики уже в Польше, но противятся тому, чтобы встреча с российской стороной проходила в Беловежской Пуще.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала украинскую делегацию за нежелание начать переговоры. Так, она прокомментировала сообщение белорусского политика Юрия Воскресенского о том, что киевские переговорщики уже в Польше, но противятся тому, чтобы встреча с российской стороной проходила в Беловежской Пуще.