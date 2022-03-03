Белорусский политик Воскресенский заявил, что Киев противится переговорам в Беловежской Пуще

Он выразил мнение, что "украинские партнёры" тянут время и у них нет никакого желания поторопить этот процесс.

Украинская делегация уже находится в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской Пуще. Об этом заявил глава Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.

"Возможно, это связано с какими-то ассоциациями, ведь все мы помним, что именно там Советский Союз потерял свою государственность... Мне кажется всё-таки, что наши украинские партнёры тянут время... Нет никакого желания поторопить эти переговоры", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".