Белорусский политик Воскресенский заявил, что Киев противится переговорам в Беловежской Пуще
Он выразил мнение, что "украинские партнёры" тянут время и у них нет никакого желания поторопить этот процесс.
Украинская делегация уже находится в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с Россией проходили в Беловежской Пуще. Об этом заявил глава Круглого стола демократических сил Юрий Воскресенский.
"Возможно, это связано с какими-то ассоциациями, ведь все мы помним, что именно там Советский Союз потерял свою государственность... Мне кажется всё-таки, что наши украинские партнёры тянут время... Нет никакого желания поторопить эти переговоры", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.