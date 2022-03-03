Замглавы МИД Панкин: У России есть потенциал в борьбе с санкционным давлением Запада
Дипломат посоветовал предпринимателям не опускать руки, так как сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в экстремальных условиях был отработан в период пандемии.
Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия найдёт способы преодоления экономического гнёта западных стран, который ударит прежде всего по мировой экономике и глобальным процессам.
Даже попытка усилить давление на Россию и её внешнеэкономические связи, например поставить на удержание или ввести какое-то тотальное эмбарго, окажется задачей не из лёгких, сказал Панкин в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).
"Всегда есть возможности и обходные пути — у нас всё-таки есть контрагенты и страны, которые понимают, что происходит в реальности. Но даже в этих условиях пострадают мировая экономика и глобальные экономические процессы", — отметил он.
Замглавы МИД РФ посоветовал российскому бизнесу не сдаваться на фоне экономического давления, так как сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в экстремальных условиях уже был отработан в период пандемии.
Ранее аналитик, доктор экономических наук Виктория Акбердина отметила, что Запад уже потерял много миллиардов на санкциях против РФ. Негативный эффект роста цен на энергоносители также ощутили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, присоединившиеся к антироссийским запретам.
Напомним, ограничения связаны с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой 24 февраля заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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