Замглавы МИД Панкин: У России есть потенциал в борьбе с санкционным давлением Запада

Дипломат посоветовал предпринимателям не опускать руки, так как сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в экстремальных условиях был отработан в период пандемии.

Заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия найдёт способы преодоления экономического гнёта западных стран, который ударит прежде всего по мировой экономике и глобальным процессам.

Даже попытка усилить давление на Россию и её внешнеэкономические связи, например поставить на удержание или ввести какое-то тотальное эмбарго, окажется задачей не из лёгких, сказал Панкин в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Всегда есть возможности и обходные пути — у нас всё-таки есть контрагенты и страны, которые понимают, что происходит в реальности. Но даже в этих условиях пострадают мировая экономика и глобальные экономические процессы", — отметил он.

Замглавы МИД РФ посоветовал российскому бизнесу не сдаваться на фоне экономического давления, так как сценарий взаимодействия правительства и бизнеса в экстремальных условиях уже был отработан в период пандемии.