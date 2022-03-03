Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх
Что же касается отношений РФ и Запада, то дипломат считает, что они уже не смогут вернуться к прежнему уровню.
Когда Россия и США достигнут дна в своих отношениях, то оттолкнутся от него и направятся вверх. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.
"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнёмся и начнём выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего США. <...> То, что мы наблюдаем в последние дни, — это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию", — сказал он.
По словам дипломата, если РФ раньше не слышали, то сейчас и вовсе закрыли уши. Рябков также подчеркнул, что Россия и Запад уже не вернутся к прежнему уровню своих отношений. "Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала", — отметил он. При этом Москва готова возобновить переговоры с Вашингтоном, в том числе и по поводу стратегических вооружений.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о проведении спецоперации утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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