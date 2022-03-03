Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Когда Россия и США достигнут дна в своих отношениях, то оттолкнутся от него и направятся вверх. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"Я уверен, что мы от этого дна оттолкнёмся и начнём выправлять отношения. Для этого нужна политическая воля Запада, прежде всего США. <...> То, что мы наблюдаем в последние дни, — это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию", — сказал он.

По словам дипломата, если РФ раньше не слышали, то сейчас и вовсе закрыли уши. Рябков также подчеркнул, что Россия и Запад уже не вернутся к прежнему уровню своих отношений. "Запад сам разрушил ту архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая существовала", — отметил он. При этом Москва готова возобновить переговоры с Вашингтоном, в том числе и по поводу стратегических вооружений.