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3 марта, 09:08

Рябков: МИД РФ в кризисном режиме работает над минимизацией санкционного ущерба

По словам дипломата, министерство занимается этими вопросами вместе с другими федеральными органами исполнительной власти страны.

<p>Сергей Рябков © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1480224882558443523/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Рябков © Twitter / МИД России

Министерство иностранных дел РФ вовлечено в работу над минимизацией ущерба от западных санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Как он уточнил в эфире телеканала РБК, внешнедипломатическое ведомство работает в кризисном режиме и вместе с другими федеральными органами исполнительной власти занимается этими вопросами.

"Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия", — сказал Рябков.

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Артур Лапсаков

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