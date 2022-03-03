Рябков: МИД РФ в кризисном режиме работает над минимизацией санкционного ущерба
По словам дипломата, министерство занимается этими вопросами вместе с другими федеральными органами исполнительной власти страны.
Сергей Рябков © Twitter / МИД России
Министерство иностранных дел РФ вовлечено в работу над минимизацией ущерба от западных санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Как он уточнил в эфире телеканала РБК, внешнедипломатическое ведомство работает в кризисном режиме и вместе с другими федеральными органами исполнительной власти занимается этими вопросами.
"Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия", — сказал Рябков.
Ранее Лайф рассказывал, что в России из-за санкций могут ввести лицензионные каникулы. Также Правительство РФ сможет вводить мораторий на проведение квалификационных экзаменов на конкретный срок, продлевать сроки действия аттестатов.