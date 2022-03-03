Рябков: МИД РФ в кризисном режиме работает над минимизацией санкционного ущерба

Министерство иностранных дел РФ вовлечено в работу над минимизацией ущерба от западных санкций. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Как он уточнил в эфире телеканала РБК, внешнедипломатическое ведомство работает в кризисном режиме и вместе с другими федеральными органами исполнительной власти занимается этими вопросами.

"Минимизация ущерба от санкций, конечно, в их числе, и мы напрямую вовлечены в соответствующие усилия", — сказал Рябков.