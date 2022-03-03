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3 марта, 09:02

YouTube заблокировал канал футбольного ЦСКА

Ранее армейский клуб попал в санкционный список Министерства финансов США.

YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА. В настоящее время на страницу зайти невозможно. В поиске она также не находится.

"Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?" такая надпись появляется при попытке зайти на канал ЦСКА.

ЦСКА выиграл в гостях у "Сочи" и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА выиграл в гостях у "Сочи" и вышел в четвертьфинал Кубка России

23 февраля ЦСКА попал в санкционный список Министерства финансов США. Это произошло после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Обложка © ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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