YouTube заблокировал канал футбольного ЦСКА
Ранее армейский клуб попал в санкционный список Министерства финансов США.
YouTube заблокировал канал московского футбольного клуба ЦСКА. В настоящее время на страницу зайти невозможно. В поиске она также не находится.
"Эта страница недоступна. Может, поискать что-нибудь другое?" — такая надпись появляется при попытке зайти на канал ЦСКА.
23 февраля ЦСКА попал в санкционный список Министерства финансов США. Это произошло после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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