"Возмущение и отвращение": В ПКР назвали безобразием отстранение России от участия в Паралимпиаде в Пекине

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении членов сборной России от участия в Паралимпиаде в Пекине является "безобразием", однако не вызывает удивления. Об этом Лайфу заявил вице-президент Паралимпийского комитета России Анатолий Царик.

"Это безобразие полное! Даже не знаю, какое слово подобрать. Но, честно говоря, удивляться нечему. Я думал, сейчас не отстранят, потому что вроде наладились отношения с Международным паралимпийский комитетом. Был уверен, что они этого не сделают. Последние 10 лет всё в рамках политики. Понятно, что от этого никуда не денешься, но так нагло поступать, тем более с инвалидами. Господи ты мой! Единственное, что вызывает, — это возмущение и отвращение к этим людям, которые так поступают. Кричат со своих утюгов, что спорт вне политики, а на самом деле так они поступают", — заявил Царик.

По мнению депутата Госдумы РФ и председателя Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Михаила Терентьева, решение МПК и его руководителя Эндрю Парсонса продиктовано исключительно политическими мотивами.

"По моим сведениям, официальные лица команды из Канады и, наверное, другие команды, которые заявили о том, что не будут участвовать в Играх, если будет участвовать российская команда. Эти слова можно перевести только так, как я только что сказал, как политическое давление на Международный паралимпийский комитет, который в своих ценностях преследует создавать все возможные условия для участия спортсменов, а не защищать политические интересы тех или иных стран. Но в любом случае наши спортсмены гордятся, что они из России, они доверяют президенту Российской Федерации", — отметил Терентьев.