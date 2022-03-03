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3 марта, 07:55

В ПКР назвали незаконным решение о недопуске россиян до Паралимпиады в Пекине

Ранее наших спортсменов отстранили от участия в соревнованиях из-за недовольства ряда других стран.

<p>Обложка © ТАСС / EPA / ENNIO LEANZA</p>

Обложка © ТАСС / EPA / ENNIO LEANZA

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться в суд из-за решения о недопуске спортсменов сборной России на Паралимпиаду в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации.

"ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях", — говорится в заявлении ПКР.

МПК изменил решение и отстранил сборную России от Паралимпиады в Пекине

МПК изменил решение и отстранил сборную России от Паралимпиады в Пекине

Ранее Лайф сообщал, что российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпиаде-2022. Поводом для этого стал отказ ряда стран участвовать в одних соревнованиях с россиянами.

Шамиль Гаджиев

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