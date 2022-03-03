В ПКР назвали незаконным решение о недопуске россиян до Паралимпиады в Пекине

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться в суд из-за решения о недопуске спортсменов сборной России на Паралимпиаду в Пекине. Об этом говорится в заявлении организации.

"ПКР считает решение МПК незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях", — говорится в заявлении ПКР.