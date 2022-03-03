Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций
В частности, документ предусматривает вопросы занятости населения, обеспечения лекарствами, оказания социальной помощи, а также защиты прав студентов, вынужденно прекративших обучение за рубежом.
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, направленного на защиту россиян в условиях недружественных действий иностранных государств и санкций. Документ опубликован в думской электронной базе.
Как указывается в пояснительной записке, законопроект разработан для реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и юридических лиц России. В частности, в документе содержатся положения, связанные с вопросами занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение за рубежом.
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о продлении сроков уплаты налогов. Как ранее отмечал премьер Михаил Мишустин, эта мера вводится для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.
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