Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите россиян в условиях санкций

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, направленного на защиту россиян в условиях недружественных действий иностранных государств и санкций. Документ опубликован в думской электронной базе.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект разработан для реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и юридических лиц России. В частности, в документе содержатся положения, связанные с вопросами занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также защиты прав россиян, вынужденно прекративших обучение за рубежом.