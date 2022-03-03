Врач Шадрин рассказал, как чистка ушей ватными палочками вредит здоровью

Чистка ушей ватными палочками может привести к появлению инфекции. Об этом рассказал старший научный сотрудник столичного института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин в беседе с РИА "Новости".

"Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции", — отметил эксперт.

Кроме того, сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Фёдорова обратила внимание на то, что при чистке ушей можно получить разрыв барабанной перепонки.

"Травмы барабанной перепонки бывают механическими, например, когда человек чистит ухо палочкой, спичкой, или при неосторожных медицинских манипуляциях", — сообщила специалист.