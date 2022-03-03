Иммунолог Болибок назвал причины снижения коллективного иммунитета против ковида

После очередной волны инфекции коллективный иммунитет сначала повышается, но со временем его уровень становится ниже. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил в интервью "Тульской службе новостей", что это является результатом естественного течения пандемии.

По его словам, коронавирус циркулирует с периодичностью семь-восемь месяцев и это связано с ослаблением иммунитета. Коллективное сопротивление этой инфекции нестойкое, поскольку она относится к разряду ОРВИ, а организм не запоминает вирусы из этой группы.

"То есть человек переболел, а через полгода может снова заразиться. Сейчас мы наблюдаем ослабление коллективного иммунитета, которое было связано с тем, что волна "дельты" началась в ноябре и накопившийся уровень иммунитета сейчас убывает", — рассказал Болибок.

Он также объяснил, что после волны омикрон-штамма, которая фиксировалась в феврале 2022 года, также создался коллективный иммунитет, но он не перекрещивается с другими видами ковида. Иммунолог считает, что в скором времени снова станут часто выявляться случаи заражения "дельтой", хотя "омикрон" в настоящий момент фиксируется у 95% всех госпитализированных пациентов.

"Остальные 5% приходятся на другие штаммы, преимущественно на дельта-штамм. Сейчас никто не может сказать, уйдёт ли это когда-то совсем или будет периодическая заболеваемость с сезонными всплесками раз в семь-восемь месяцев", — заключил Болибок.