Иммунолог Болибок назвал причины снижения коллективного иммунитета против ковида
Массовое сопротивление коронавирусной инфекции нестойкое, ведь болезнь относится к разряду ОРВИ, а организм не запоминает вирусы из этой группы, объяснил врач.
После очередной волны инфекции коллективный иммунитет сначала повышается, но со временем его уровень становится ниже. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил в интервью "Тульской службе новостей", что это является результатом естественного течения пандемии.
По его словам, коронавирус циркулирует с периодичностью семь-восемь месяцев и это связано с ослаблением иммунитета. Коллективное сопротивление этой инфекции нестойкое, поскольку она относится к разряду ОРВИ, а организм не запоминает вирусы из этой группы.
"То есть человек переболел, а через полгода может снова заразиться. Сейчас мы наблюдаем ослабление коллективного иммунитета, которое было связано с тем, что волна "дельты" началась в ноябре и накопившийся уровень иммунитета сейчас убывает", — рассказал Болибок.
Он также объяснил, что после волны омикрон-штамма, которая фиксировалась в феврале 2022 года, также создался коллективный иммунитет, но он не перекрещивается с другими видами ковида. Иммунолог считает, что в скором времени снова станут часто выявляться случаи заражения "дельтой", хотя "омикрон" в настоящий момент фиксируется у 95% всех госпитализированных пациентов.
"Остальные 5% приходятся на другие штаммы, преимущественно на дельта-штамм. Сейчас никто не может сказать, уйдёт ли это когда-то совсем или будет периодическая заболеваемость с сезонными всплесками раз в семь-восемь месяцев", — заключил Болибок.
Ранее бывший военный врач Александр Абдин заявил, что стресс от новостей помогает бороться с коронавирусом. По словам специалиста, переживания усиливают организм, поэтому снижается шанс заразиться. Хотя не все поддерживают его точку зрения.
Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов