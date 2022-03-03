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3 марта, 07:33

Иммунолог Болибок назвал причины снижения коллективного иммунитета против ковида

Массовое сопротивление коронавирусной инфекции нестойкое, ведь болезнь относится к разряду ОРВИ, а организм не запоминает вирусы из этой группы, объяснил врач.

После очередной волны инфекции коллективный иммунитет сначала повышается, но со временем его уровень становится ниже. Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил в интервью "Тульской службе новостей", что это является результатом естественного течения пандемии.

По его словам, коронавирус циркулирует с периодичностью семь-восемь месяцев и это связано с ослаблением иммунитета. Коллективное сопротивление этой инфекции нестойкое, поскольку она относится к разряду ОРВИ, а организм не запоминает вирусы из этой группы.

"То есть человек переболел, а через полгода может снова заразиться. Сейчас мы наблюдаем ослабление коллективного иммунитета, которое было связано с тем, что волна "дельты" началась в ноябре и накопившийся уровень иммунитета сейчас убывает", рассказал Болибок.

Он также объяснил, что после волны омикрон-штамма, которая фиксировалась в феврале 2022 года, также создался коллективный иммунитет, но он не перекрещивается с другими видами ковида. Иммунолог считает, что в скором времени снова станут часто выявляться случаи заражения "дельтой", хотя "омикрон" в настоящий момент фиксируется у 95% всех госпитализированных пациентов.

"Остальные 5% приходятся на другие штаммы, преимущественно на дельта-штамм. Сейчас никто не может сказать, уйдёт ли это когда-то совсем или будет периодическая заболеваемость с сезонными всплесками раз в семь-восемь месяцев", — заключил Болибок.

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Ранее бывший военный врач Александр Абдин заявил, что стресс от новостей помогает бороться с коронавирусом. По словам специалиста, переживания усиливают организм, поэтому снижается шанс заразиться. Хотя не все поддерживают его точку зрения.

Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Светлана Оперук

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