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3 марта, 04:55

Законопроект о продлении сроков уплаты налогов внесли в Госдуму

Как ранее отмечал премьер Мишустин, эта мера вводится для того, чтобы появилась возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку граждан.

Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесён правительством в Государственную думу РФ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

"Предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов", говорится в тексте пояснительной записки.

Также отмечается, что правительство сможет определять основания и условия, при которых не будут применяться "способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов".

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Ранее Лайф писал, что Мишустин анонсировал новшество, согласно которому правительство и регионы РФ смогут продлевать сроки уплаты налогов. Кроме того, кабмин поддержал решение об отмене НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже в пятницу.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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