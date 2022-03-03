Законопроект о продлении сроков уплаты налогов внесли в Госдуму

Проект, продлевающий сроки уплаты налогов, внесён правительством в Государственную думу РФ. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

"Предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов", — говорится в тексте пояснительной записки.

Также отмечается, что правительство сможет определять основания и условия, при которых не будут применяться "способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов".