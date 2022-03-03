Верховный комиссар ООН сообщил о миллионе беженцев с Украины

В Минобороны РФ же отмечают, что националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов. Военное ведомство призвало международные организации немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.

Общее количество беженцев с Украины достигло одного миллиона человек. Такие данные привёл верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", — написал Гранди в микроблоге в соцсети Twitter.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ожидает более семи миллионов беженцев с Украины. Для оказания гуманитарной помощи уже привлечён значительный объём средств в 90 миллионов евро.