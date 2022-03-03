Верховный комиссар ООН сообщил о миллионе беженцев с Украины

Общее количество беженцев с Украины достигло одного миллиона человек. Такие данные привёл верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", — написал Гранди в микроблоге в соцсети Twitter.

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ожидает более семи миллионов беженцев с Украины. Для оказания гуманитарной помощи уже привлечён значительный объём средств в 90 миллионов евро.