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Опубликовано 3 марта 2022, 04:27

Верховный комиссар ООН сообщил о миллионе беженцев с Украины

В Минобороны РФ же отмечают, что националисты препятствуют выходу мирных жителей из городов. Военное ведомство призвало международные организации немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.

Общее количество беженцев с Украины достигло одного миллиона человек. Такие данные привёл верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода одного миллиона беженцев с Украины в соседние страны", — написал Гранди в микроблоге в соцсети Twitter.

В Польшу прибыло около 156 тысяч украинских беженцев
В Польшу прибыло около 156 тысяч украинских беженцев

Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз ожидает более семи миллионов беженцев с Украины. Для оказания гуманитарной помощи уже привлечён значительный объём средств в 90 миллионов евро.

Минобороны РФ накануне при этом сообщило, что националисты на Украине препятствуют выходу мирных жителей из городов. Российское военное ведомство призвало международные организации, а также руководство страны немедленно обеспечить создание гуманитарных коридоров.

Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Zuma / ТАСС

Андрей Григорьев
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