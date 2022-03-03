Стоимость алюминия обновила исторический максимум

На Лондонской бирже металлов LME стоимость алюминия поднялась выше отметки $3600 за тонну и тем самым обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость этого металла к 7:00 мск достигала показателя 3643 доллара за тонну, чего раньше никогда не было.

Как сообщал Лайф ранее, США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий. Кроме того, Вашингтон задействует экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ.