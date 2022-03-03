Стоимость алюминия обновила исторический максимум
Резко дорожают также энергоносители — природный газ и нефть. Последняя утром 3 марта достигла максимальных показателей за девять лет.
На Лондонской бирже металлов LME стоимость алюминия поднялась выше отметки $3600 за тонну и тем самым обновила исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость этого металла к 7:00 мск достигала показателя 3643 доллара за тонну, чего раньше никогда не было.
Как сообщал Лайф ранее, США вводят полные блокирующие антироссийские санкции против 22 оборонных предприятий. Кроме того, Вашингтон задействует экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций. Он отметил, что сейчас данная отрасль испытывает серьёзные удары. Однако, по его словам, запас прочности, как и потенциал, всё же имеется.
Алюминий на заводе. Фото © ТАСС / Александр Рюмин