Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике

Эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями.

Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесённых на российскую военную технику, которая задействована в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Соответствующее разъяснение появилось в аккаунте в "Инстаграме" ведомства.

Согласно опубликованной информации, в символе Z зашифрована фраза "За победу", буква V означает выражение "Сила V (в) правде". Также V значит "Задача будет выполнена". Однако утверждать, что это официальный вариант, пока рано: каких-либо комментариев от ведомства не было.

Отметим, что эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями. Лайф также старался разобраться, что же они означают на самом деле.