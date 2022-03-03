Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике
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Эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями.
Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесённых на российскую военную технику, которая задействована в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Соответствующее разъяснение появилось в аккаунте в "Инстаграме" ведомства.
Согласно опубликованной информации, в символе Z зашифрована фраза "За победу", буква V означает выражение "Сила V (в) правде". Также V значит "Задача будет выполнена". Однако утверждать, что это официальный вариант, пока рано: каких-либо комментариев от ведомства не было.
Отметим, что эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями. Лайф также старался разобраться, что же они означают на самом деле.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.