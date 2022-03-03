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3 марта, 03:55
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Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике

Эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mil_ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mil_ru</a></p>

Фото © Instagram / mil_ru

Министерство обороны России объяснило значение букв, нанесённых на российскую военную технику, которая задействована в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Соответствующее разъяснение появилось в аккаунте в "Инстаграме" ведомства.

Согласно опубликованной информации, в символе Z зашифрована фраза "За победу", буква V означает выражение "Сила V (в) правде". Также V значит "Задача будет выполнена". Однако утверждать, что это официальный вариант, пока рано: каких-либо комментариев от ведомства не было.

Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z"

Забайкалье и Кузбасс поменяли названия в Сети в поддержку "Операции Z"

Отметим, что эти опознавательные знаки вызывали споры в экспертной среде. Выстраивались различные теории: от привязки к "красивой дате" до зашифрованных тактических задач перед конкретными подразделениями. Лайф также старался разобраться, что же они означают на самом деле.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Артем Порвин

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