CNN Brasil: Embraer перестанет обслуживать самолёты в России

Бразильский производитель самолётов Embraer прекратит поставку в Россию запчастей для своих воздушных судов и перестанет обслуживать авиапарк компаний из РФ. Подобные ограничения поддержал и Airbus.

"Embraer внимательно следит за развитием событий, продолжает и будет продолжать соблюдать международные санкции в отношении России и некоторых регионов Украины", — приводит телеканал заявление компании.

Там добавили, что согласно такому решению в России будут приостановлены "услуги по поставке запчастей, обслуживанию и техподдержке клиентов, на которых распространяются санкции". Согласно информации CNN Brasil, это коснётся авиакомпании S7, которая обладает 15 двухмоторными самолётами E-170.