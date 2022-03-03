В Конгрессе заподозрили Трампа в нарушении закона с целью отменить выборы

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, возможно, совершил преступное деяние в попытке отменить результаты выборов главы государства от 2020 года. К такому заключению пришёл специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января прошлого года штурма Капитолия.

"Имеющиеся в распоряжении комитета доказательства и информация подтверждают добросовестное предположение, что [Дональд] Трамп и другие лица могли участвовать в преступных и/или мошеннических действиях", — говорится в заявлении комитета.