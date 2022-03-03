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3 марта, 03:28

В Конгрессе заподозрили Трампа в нарушении закона с целью отменить выборы

Сторонники экс-президента 6 января 2021 года ворвались в здание парламента, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов голосования, по результатам которого победил Байден.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, возможно, совершил преступное деяние в попытке отменить результаты выборов главы государства от 2020 года. К такому заключению пришёл специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию произошедшего 6 января прошлого года штурма Капитолия.

"Имеющиеся в распоряжении комитета доказательства и информация подтверждают добросовестное предположение, что [Дональд] Трамп и другие лица могли участвовать в преступных и/или мошеннических действиях", говорится в заявлении комитета.

NYT рассказала о презентации для Трампа с планом по захвату Капитолия 6 января

NYT рассказала о презентации для Трампа с планом по захвату Капитолия 6 января

Лайф напоминает, 6 января 2021 года сторонники действующего тогда президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить победу на выборах демократа Джо Байдена. В результате погибло около пяти человек, включая скончавшегося после беспорядков офицера Сикника. Позже более чем 300 участникам штурма Капитолия предъявили обвинения.

Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump

Артем Порвин

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