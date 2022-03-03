Эксперт Ионин рассказал, чем OneWeb грозит невыполнение требований "Роскосмоса"

Если международная корпорация OneWeb не выполнит требования "Роскосмоса", то её ждёт банкротство. Такое мнение высказал эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Чтобы этого не случилось, необходимо, чтобы британцы предоставили гарантии неиспользования спутников в военных целях, отмечает специалист.

"Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока ещё даже непонятно какой, то на это уйдёт года два. К тому времени Starlink развернёт ещё несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет, компании придётся объявлять о банкротстве", — заявил Андрей Ионин в беседе с РИА "Новости".

Эксперт уверен, что требования "Роскосмоса" вполне закономерны. Он подчёркивает, что было бы даже странно, если бы госкорпорация эти требования не предъявила.

"В случае если пуск будет отложен, оставить спутники на космодроме будет правильно со всех точек зрения", — резюмировал Ионин.