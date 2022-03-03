Агентство Moody's понизило рейтинги России на несколько ступеней
Поводом стало введение западными странами масштабных санкций против РФ на фоне военной специальной "Операции Z" по демилитаризации Украины.
Международное агентство Moody's приняло решение о понижении рейтингов России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. Они установлены на отметке "B3", хотя ранее находились на "Baa3", на шесть ступеней выше.
"Сегодня агентство Moody's Investors Service (Moody's') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) Правительства России до уровня "B3" с "Ваа3", — говорится в сообщении агентства.
Там добавили, что рейтинг оставили в списке на пересмотр для дальнейшего возможного понижения.
Как сообщал Лайф, ранее в Минфине РФ заявили, что финансовая устойчивость России сохраняется. Так там отреагировали на снижение кредитного рейтинга страны в иностранной валюте со стороны агентства S&P и решение Moody’s пересмотреть его, заявив, что это связано с геополитикой.
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