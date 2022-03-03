Агентство Moody's понизило рейтинги России на несколько ступеней

Международное агентство Moody's приняло решение о понижении рейтингов России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. Они установлены на отметке "B3", хотя ранее находились на "Baa3", на шесть ступеней выше.

"Сегодня агентство Moody's Investors Service (Moody's') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) Правительства России до уровня "B3" с "Ваа3", — говорится в сообщении агентства.

Там добавили, что рейтинг оставили в списке на пересмотр для дальнейшего возможного понижения.