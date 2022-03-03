АвтоВАЗ подтвердил сообщения о приостановке сборки машин

АвтоВАЗ подтвердил информацию о том, что приостановит сборку автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Пауза будет взята с 5 марта. Как сообщили в пресс-службе компании, ожидается, что она продлится четыре дня. Проблема в нехватке компонентов для работы конвейеров.

"Администрация АвтоВАЗа приняла следующие решения о графике работы предприятий в Тольятти и Ижевске: 5 марта 2022 года объявляется днём простоя с сохранением заработной платы. Период с 9 по 11 марта объявляется днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка", — отмечается в сообщении.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что сотрудники компании могут использовать эти дни как дни отпуска с полной оплатой с переносом с декабря 2022 года.