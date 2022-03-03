Диетолог Соломатина рассказала о полезных сортах муки для блинов
По словам специалиста, к ним относится гречневая и льняная. Однако эксперт рекомендует смешивать разные виды.
Масленичные блины можно готовить из низкокалорийных сортов муки. При замене стандартной пшеничной на более диетическую блюдо становится полезным, но не менее вкусным. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
"Не рекомендую готовить выпечку в чистом виде только из льняной или гречневой муки. Лучше смешивать разные виды. Например, взять немного пшеничной муки и смешать её с гречневой, чтобы было вкусно", — отметила специалист.
Она объяснила, что пшеничная мука считается не такой полезной, так как она изготавливается из сердцевины зерна, а оболочка и клетчатка удаляются при производстве, поэтому теряются витамины и дозаторы, препятствующие выбросу инсулина в организм. Причём в гречневой, овсяной, кукурузной и льняной все эти микроэлементы сохраняются.
Соломатина резюмировала, что самой вредной является белая мука высшего сорта, в которой содержится высокий гликемический индекс.
Ранее эксперт Вишневецкий рассказал об опасности блинов от частных производителей. В таких продуктах обнаружили коллагеновый животный белок. Специалист порекомендовал готовить масленичное лакомство дома.
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