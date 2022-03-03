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3 марта, 08:54

"Может пропустить весь следующий сезон": "Авангард" сообщил о проблемах со здоровьем у 18-летнего хоккеиста и его лечении в Германии

По информации журналиста "Спорт-Экспресса" Алексея Шевченко, у игрока нашли раковую опухоль.

18-летний нападающий омского "Авангарда" Иван Мирошниченко проходит лечение в Германии. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

"После одного из обследований у хоккеиста "Авангарда" Ивана Мирошниченко были выявлены проблемы со здоровьем, в настоящий момент игрок проходит лечение в Германии. Существует вероятность того, что он пропустит весь следующий сезон", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

"Авангард" пообещал взять на себя все расходы, связанные с лечением хоккеиста, и пожелал ему скорейшего возвращения на площадку.

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По данным журналиста "Спорт-Экспресса" Алексея Шевченко, у Мирошниченко обнаружили рак.

"Авангард" признал. По этическим соображениям я не писал того, что уже знал давно. У Ивана лимфома Ходжкина. Он обязательно победит эту болезнь. Мы верим в него", — написал Шевченко в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Мирошниченко выступал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за "Омские Крылья". В 31 матче он набрал 16 очков (10 шайб + 6 результативных передач).

Обложка © ХК "Авангард"

Роман Фейгин

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