Пушилин: Кольцо вокруг Мариуполя сужается

Глава ДНР также сообщил, что украинские националисты запрещают мирным жителям передвигаться по городу и покидать его, угрожая оружием.

Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Продолжается освобождение населённых пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он.

Глава ДНР также сообщил, что украинские националисты запрещают мирным жителям передвигаться по Мариуполю и покидать город.

"Наши попытки организовать гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения пока сталкиваются с действиями националистов, которые не выпускают гражданских, не позволяют им перемещаться и уезжать", — уточнил Пушилин.