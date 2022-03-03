Пушилин: Кольцо вокруг Мариуполя сужается
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Глава ДНР также сообщил, что украинские националисты запрещают мирным жителям передвигаться по городу и покидать его, угрожая оружием.
Кольцо вокруг Мариуполя сужается, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Продолжается освобождение населённых пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается", — сказал он.
Глава ДНР также сообщил, что украинские националисты запрещают мирным жителям передвигаться по Мариуполю и покидать город.
"Наши попытки организовать гуманитарные коридоры для выхода гражданского населения пока сталкиваются с действиями националистов, которые не выпускают гражданских, не позволяют им перемещаться и уезжать", — уточнил Пушилин.
По его словам, националисты угрожают мирным жителям применением оружия. Также Пушилин рассказал, что в Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.