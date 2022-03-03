Немецкий производитель корпоративного ПО SAP остановил свою деятельность в России

Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP принял решение остановить свою деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение связано с ситуацией на Украине, а также введёнными против России экономическими санкциями. Кроме того, компания выделила миллион евро на гуманитарную помощь украинцам.