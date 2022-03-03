Немецкий производитель корпоративного ПО SAP остановил свою деятельность в России
Это решение связано с ситуацией на Украине и санкциями, введёнными против РФ. Компания также приостанавливает продажу своих услуг и продуктов на территории нашей страны.
Немецкий производитель программного обеспечения для организаций SAP принял решение остановить свою деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы останавливаем бизнес в России в связи с санкциями и, кроме того, приостанавливаем все продажи услуг и продуктов SAP в России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное решение связано с ситуацией на Украине, а также введёнными против России экономическими санкциями. Кроме того, компания выделила миллион евро на гуманитарную помощь украинцам.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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