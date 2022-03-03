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Опубликовано 3 марта 2022, 08:51

Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространять фейки о событиях на Украине

По данным ведомства, такие сообщения содержат дезинформацию, которая призвана формировать у российской интернет-аудитории искажённое восприятие ситуации.

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить распространять на территории РФ фейки "политического характера" о спецоперации на Украине через рекламу. Соответствующее письмо РКН направил ООО "Гугл", которое отвечает за рекламную деятельность Google на территории нашей страны.

"Такие рекламные сообщения... содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искажённого восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", — отметили в Роскомнадзоре.

Поэтому ведомство потребовало от администрации видеохостинга "немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента", а также прекратить его демонстрацию российским пользователям.

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

А ранее стало известно, что американская корпорация Google приостанавливает на своих платформах монетизацию российских СМИ с государственным финансированием.

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Обложка © Shutterstock

Александра Вишнякова
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