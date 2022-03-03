Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространять фейки о событиях на Украине

По данным ведомства, такие сообщения содержат дезинформацию, которая призвана формировать у российской интернет-аудитории искажённое восприятие ситуации.

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить распространять на территории РФ фейки "политического характера" о спецоперации на Украине через рекламу. Соответствующее письмо РКН направил ООО "Гугл", которое отвечает за рекламную деятельность Google на территории нашей страны.

"Такие рекламные сообщения... содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искажённого восприятия происходящих событий и создание протестных настроений", — отметили в Роскомнадзоре.

Поэтому ведомство потребовало от администрации видеохостинга "немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента", а также прекратить его демонстрацию российским пользователям.