Политолог Кислицына — об "Операции Z": Россия борется с режимом, уничтожавшим людей

Запад, заметила она, готовил санкции и нашёл бы повод ввести их даже без начала военной операции. Однако теперь перед отечественной экономикой открыты новые возможности, уверена эксперт.

Руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поддержала военную "Операцию Z", проводимую Россией на Украине, а также оценила ущерб от введённых Западом санкций. По её мнению, от этого решения пострадают обе стороны.

"Как я понимаю, все эти вещи, тот режим, который существовал на территории ЛНР и ДНР последние восемь лет, связанный с физическим уничтожением людей, вот именно с ним мы и боремся и именно с ним связаны действия спецоперации. То есть эта военная операция не ставит перед собой цели оккупации Украины, затрагиваются только объекты военной инфраструктуры и ликвидация военных группировок", — сказала она Лайфу.

Также Кислицына считает, что санкции не могли появиться сами по себе, они активно готовились и разрабатывались, а США и Запад нашли бы повод ввести их даже если бы "Операция Z" не началась.

"Это всё ставит большие вопросы перед отечественной экономикой и открывает перед ней новые окна возможностей. Мы можем ожидать широкий разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, это огромные страны, которые готовы к сотрудничеству с нами. Ну и конечно, всегда понятно, что санкции — это такая двусторонняя история, то есть пострадают и те, кто против нас эти санкции вводит. Мы уже видим, как меняется цена на топливо и в европейских странах, и в США", — добавила она.