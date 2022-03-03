Политолог Кислицына — об "Операции Z": Россия борется с режимом, уничтожавшим людей

Руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына поддержала военную "Операцию Z", проводимую Россией на Украине, а также оценила ущерб от введённых Западом санкций. По её мнению, от этого решения пострадают обе стороны.

"Как я понимаю, все эти вещи, тот режим, который существовал на территории ЛНР и ДНР последние восемь лет, связанный с физическим уничтожением людей, вот именно с ним мы и боремся и именно с ним связаны действия спецоперации. То есть эта военная операция не ставит перед собой цели оккупации Украины, затрагиваются только объекты военной инфраструктуры и ликвидация военных группировок", — сказала она Лайфу.

Также Кислицына считает, что санкции не могли появиться сами по себе, они активно готовились и разрабатывались, а США и Запад нашли бы повод ввести их даже если бы "Операция Z" не началась.

"Это всё ставит большие вопросы перед отечественной экономикой и открывает перед ней новые окна возможностей. Мы можем ожидать широкий разворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, это огромные страны, которые готовы к сотрудничеству с нами. Ну и конечно, всегда понятно, что санкции — это такая двусторонняя история, то есть пострадают и те, кто против нас эти санкции вводит. Мы уже видим, как меняется цена на топливо и в европейских странах, и в США", — добавила она.