Замглавы МИД Панкин призвал бизнес не опускать руки из-за санкционного давления

Бизнесу в России не стоит опускать руки на фоне санкционного давления, ведь стрессовый сценарий был отработан в период пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Бизнес сам по себе, если правительство не будет реагировать на его возможности выхода из критической ситуации — была пандемия, сейчас вот санкционная ситуация, — он, конечно, не справится, поэтому я неоднократно говорил, что взаимодействие правительства с бизнесом должно быть сохранено", — сказал он.

Дипломат уточнил, что правительство чутко реагировало на то, насколько можно что-то запрещать, насколько — открывать и в чём бизнесу необходима поддержка в виде финансов, налоговых послаблений. Панкин посоветовал предпринимателям не опускать руки и заметил, что на примере пандемии стрессовый сценарий был отработан.