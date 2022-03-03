Правоохранители Москвы предостерегли от участия в несанкционированной акции 5 марта
СКР предупредил, что участие в массовых сборах, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы до восьми лет, а их организация — до 15.
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Московская прокуратура предостерегает граждан от участия в несанкционированных массовых мероприятиях. В частности, речь идёт о незаконной акции, которая должна пройти в центре столицы 5 марта.
"Прокуратура Москвы предостерегает о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях", — пишет пресс-служба ведомства.
Отмечается, что организация и участие в несанкционированном мероприятии влекут за собой ответственность, установленную российским законодательством. Об этом же предупредил и Следственный комитет РФ. Правоохранители указали, что участники несогласованных сборов нередко попадают под влияние провокаторов и других людей, совершавших незаконные действия. В результате все собирающиеся сталкивались с серьёзными правовыми последствиями, подчеркнули в Следственном комитете.
"Участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, а их организация — до 15 лет", — говорится в сообщении.
При вовлечении в совершение незаконных действий несовершеннолетнего с использованием Интернета законом установлено наказание до трёх лет лишения свободы. СКР призвал молодых людей и студентов не поддаваться на провокации и не следовать призывам в соцсетях, даже если они поступают от знакомых людей или обещают вознаграждение. "Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершённых под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем", — заключили в Следственном комитете.
О недопустимости организации несогласованных публичных мероприятий и участия в них предупреждает и Главное управление МВД РФ по Москве. В посте, опубликованном в "Фейсбуке", отмечается, что несанкционированные акции будут проводиться 6 марта на территории столицы.
"Любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами. Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ", — говорится в сообщении.
К ответственности по статье 5.35 КоАП РФ будут привлечены и родители несовершеннолетних участников таких акций. В ГУ МВД РФ напомнили, что при неповиновении сотрудникам назначается наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток. Уголовная ответственность предусматривается в случае применения насилия к представителям органов правопорядка и иных проявлений агрессии.
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