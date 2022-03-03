Курсы доллара и евро обновили исторические максимумы

По данным на 10:58 по московскому времени, курс доллара вырос до 114,65 рубля (+7,57%). Курс евро поднялся до 122,6 рубля (+6,23%). На 10:45 по московскому времени курс доллара достиг 110,25 рубля (+3,76%), а евро — 121,24 рубля (+5,07%).

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала сотрудников Центробанка к взаимопомощи и объединению усилий. Она отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами. До этого она объяснила причины повышения ключевой ставки до 20%. По её словам, появившаяся динамика обменного курса влияет на текущие цены товаров и приводит к резкому росту инфляционных ожиданий.