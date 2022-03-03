Центробанк ввёл 30%-ную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

Банк России обязал брокеров взимать 30% комиссии с физических лиц при покупке валюты на бирже. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"30-процентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами", — приводит сообщение ЦБ РФ ТАСС.

В регуляторе заметили, что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

Согласно информации брокеров, взимать комиссию они должны с 9:00 мск 3 марта. Эта мера будет действовать при покупке физлицами долларов, евро и фунтов стерлингов.