В Новосибирске пенсионерку убило креслом, упавшим с седьмого этажа

Кресло, которое выкинули из окна многоэтажки, упало на выходившую из подъезда пенсионерку. Видео © НГС

Несчастный случай произошёл в Новосибирске утром 3 марта, где на выходившую из подъезда с собакой пенсионерку упало кресло, которое выкинули из окна дома. Об этом сообщает издание НГС.

Всё случилось на Вокзальной магистрали, 3 около 5:40 утра по местному времени (1:05 мск). Как сообщил один из жителей дома, мебель выкинула поругавшаяся пара. Судя по кадрам с места трагедии, в этот момент женщина выводила свою собаку на улицу, кресло упало прямо на голову пенсионерке, она скончалась на месте. Информацию уже подтвердили в ТСЖ.

Причастных к трагедии парня и двух девушек, снимавших жильё в доме, задержали и доставили в отдел полиции.