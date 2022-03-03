Захарова: Телефонные террористы из ряда стран блокируют работу дипломатов РФ за рубежом

Телефонные террористы из США, Германии, Польши и Украины пытаются блокировать работу российских дипломатов за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами. Они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии. Это лидеры, есть и другие страны. Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом", — уточнила Захарова.