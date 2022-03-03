Захарова: Телефонные террористы из ряда стран блокируют работу дипломатов РФ за рубежом
Дипломат отметила, что злоумышленники звонят на горячие линии, связываются со службами экстренной связи, а также используют контактную информацию.
Телефонные террористы из США, Германии, Польши и Украины пытаются блокировать работу российских дипломатов за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами. Они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии. Это лидеры, есть и другие страны. Они просто блокируют работу российских дипломатов за рубежом", — уточнила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что решение ФРГ о поставках оружия Украине "призывает призраков горячей войны". По её словам, Берлин "не отдаёт себе отчёта", что поставленные вооружения могут стать добычей террористов и мародёров. Она заявила, что пришедшее с немецкой земли оружие "будет направлено против русских солдат".
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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