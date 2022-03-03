Путин предложил одобрить введение понятия "координирующее государство" в рамках ОДКБ
Своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации протокола президент РФ назначил замглавы МИД РФ Александра Панкина.
Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу поправки к соглашению о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Согласно пояснительной записке, размещённой в думской электронной базе, глава страны предлагает ввести понятие "координирующее государство".
"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что протокол был подписан в Душанбе 16 сентября 2021 года. Документ подлежит ратификации согласно подпункту "г" п. 1 ст. 15 Федерального закона "О международных договорах РФ".
Кроме того, Путин распорядился назначить замглавы МИД РФ Александра Панкина своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации протокола.
Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы "Википедия" удалила фейковую информацию о спецоперации на Украине. В ведомстве заявили об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru