Цена нефти Brent превысила $119 впервые с мая 2012 года
А ранее сегодня стоимость фьючерса уже побила рекорд 2013 года и достигла 116 долларов.
Нефть марки Brent выросла в цене до $119,3 за баррель в мае 2012 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость Brent выросла на 5,64%.
А ранее доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок. По его мнению, долгосрочный ценник в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений.
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