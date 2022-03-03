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3 марта, 08:25

Цена нефти Brent превысила $119 впервые с мая 2012 года

А ранее сегодня стоимость фьючерса уже побила рекорд 2013 года и достигла 116 долларов.

Нефть марки Brent выросла в цене до $119,3 за баррель в мае 2012 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость Brent выросла на 5,64%.

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А ранее доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок. По его мнению, долгосрочный ценник в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений.

Обложка © Pixabay

Александра Вишнякова

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