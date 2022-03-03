В США призвали остановить импорт нефти из России

Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины.

Демократы в Конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы остановить импорт нефти из России. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Письмо, подписанное председателем подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Рашем и ещё одним представителем подкомитета Джерри Макнерни, было направлено в ведущую торговую ассоциацию "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM).

"Поскольку любые закупки баррелей из России теперь будут финансировать её войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным", — говорится в послании.

AFPM поддержала запрет на закупки и опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором выступила в поддержку Украины. В ассоциации отметили, что действия России "должны встречать ожесточённое сопротивление".

"AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США", — написали в ответном письме.