В США призвали остановить импорт нефти из России
Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины.
Демократы в Конгрессе США призывают американские нефтеперерабатывающие заводы остановить импорт нефти из России. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
Письмо, подписанное председателем подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Рашем и ещё одним представителем подкомитета Джерри Макнерни, было направлено в ведущую торговую ассоциацию "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM).
"Поскольку любые закупки баррелей из России теперь будут финансировать её войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным", — говорится в послании.
AFPM поддержала запрет на закупки и опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором выступила в поддержку Украины. В ассоциации отметили, что действия России "должны встречать ожесточённое сопротивление".
"AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США", — написали в ответном письме.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.
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